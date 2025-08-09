Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Ник Джонас рассказал, без какой еды не может жить

Ник Джонас рассказал, без какой еды не может жить
Ник Джонас
Комментарии

В райдере артиста всегда есть два обязательных пункта. Ник Джонас в преддверии предстоящего гастрольного тура рассказал, без какой еды не представляет ни одну свою поездку.

По словам певца, он просто обожает попкорн и чай. Ник часто использует именно такое продуктовое комбо в качестве перекуса. Кевин Джонас, брат Ника, на этом фоне даже выпустил собственный бренд попкорна.

У Кевина есть своя фирма по производству этой закуски, но часто он покупает продукцию других компаний. Мы его часто ругаем за это, — пошутил Ник, рассказывая о своих вкусовых предпочтениях.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Джессика Бил рассказала, какой фастфуд под запретом в её рационе
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android