Ник Джонас рассказал, без какой еды не может жить

В райдере артиста всегда есть два обязательных пункта. Ник Джонас в преддверии предстоящего гастрольного тура рассказал, без какой еды не представляет ни одну свою поездку.

По словам певца, он просто обожает попкорн и чай. Ник часто использует именно такое продуктовое комбо в качестве перекуса. Кевин Джонас, брат Ника, на этом фоне даже выпустил собственный бренд попкорна.

У Кевина есть своя фирма по производству этой закуски, но часто он покупает продукцию других компаний. Мы его часто ругаем за это, — пошутил Ник, рассказывая о своих вкусовых предпочтениях.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.