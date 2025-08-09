Дженнифер Лопес показала, как выглядит в бикини во время отдыха в Египте

Поп-звезда успевает отдыхать в перерывах между многочисленными выступлениями. Недавно Дженнифер Лопес дала большой сольный концерт в Египте. После шоу она отправилась в роскошный отель в Шарм-эль-Шейхе.

Дженнифер Лопес Фото: Из личного архива Дженнифер Лопес

В личном блоге Дженнифер поделилась кадрами, сделанными во время отдыха. Лопес успела позагорать у бассейна. Артистка позировала перед камерой в трендовом чёрном бикини на завязках.

Чувствовала себя очень мило в Египте, — написала поп-дива под фотографиями.

