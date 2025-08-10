Скидки
Диетолог назвала 5 продуктов, которые не следует смешивать с семенами чиа

Семена чиа — популярный суперфуд, но их неправильное сочетание с некоторыми продуктами может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). Диетолог Морган Пирсон назвала пять ингредиентов, которые лучше не смешивать с чиа, особенно если вы только начинаете вводить их в рацион или пьёте мало воды.

Сухая гранола. Чиа активно впитывают воду и разбухают, образуя гель. В сухом виде они могут забирать влагу из пищеварительного тракта, а в сочетании с гранолой (овёс, орехи, кокос) — замедлять пищеварение и вызывать тяжесть, вздутие или даже запор. Диетолог рекомендует замачивать семена перед добавлением в меню или запивать блюдо водой.

Семена льна. Оба продукта богаты клетчаткой, и их совместное употребление может перегрузить ЖКТ, спровоцировав метеоризм, диарею или запор. В редких случаях избыток клетчатки без достаточного количества жидкости приводит к непроходимости кишечника.

Фасоль и чечевица. Чиа стабилизируют уровень сахара в крови, как и бобовые. Их сочетание может усилить эффект, что важно учитывать людям с диабетом. Кроме того, комбинация двух источников клетчатки повышает риск вздутия и газообразования.

Крестоцветные овощи. Брокколи, капуста и брюссельская капуста сами по себе могут вызывать метеоризм, а в паре с чиа нагрузка на кишечник возрастает.

Газированные напитки. Углекислый газ в сочетании с клетчаткой чиа усиливает вздутие. Лучше заменить газировку обычной водой, особенно если у вас чувствительное пищеварение.

