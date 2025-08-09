Дочь Николь Кидман впервые снялась для глянцевого журнала

Девушка строит карьеру модели. Старшая дочь Николь Кидман Сандей Роуз дебютировала в глянце. Она снялась для обложки журнала Nylon и дала интервью. Наследница голливудской актрисы рассказала, что мама долгое время была против того, чтобы она пробовала себя в моделинге.

Дочь Николь Кидман Фото: Nylon

Есть два важных правила. Мне нельзя было работать в сфере моды до 16 лет. К тому же школа всегда должна была стоять на первом месте. Сначала я злилась из-за этого, но теперь рада, ведь благодаря этим правилам мне удаётся оптимистично смотреть на сферу, — поделилась Сандей Роуз.

Дочь Кидман также рассказала, что мама — её вдохновение. Девушка часто заимствует из её гардероба вещи.

Я шучу, что это мой любимый магазин, — пошутила Сандей Роуз.

