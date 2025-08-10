Врач предупредил об опасных болезнях, которые переносят кошки

Кошки могут быть не только ласковыми питомцами, но и переносчиками опасных заболеваний. Об этом предупредил Александр Врублевский, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета.

Самое опасное заболевание — бешенство. Хотя эту болезнь чаще ассоциируют с собаками, кошки тоже могут быть её переносчиками. Заболевание передаётся через укусы и смертельно опасно, если не сделать экстренную вакцинацию. Она проводится, даже если у животного и человека нет признаков какого-либо заболевания.

Кроме того, кошки — основные хозяева паразита Toxoplasma gondii, вызывающего токсоплазмоз. Для будущих мам эта инфекция особенно опасна: она может привести к выкидышу, мертворождению или тяжёлым патологиям у ребёнка.

Также по словам врача, человек может годами жить с кошкой, не подозревая о наличии аллергии. Однако со временем могут появиться симптомы: насморк, покраснение глаз или кожные реакции. В таком случае важно вовремя выявить причину и принять меры.

Читайте также: В России предложили создать скорую медицинскую помощь для животных

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.