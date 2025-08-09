Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российские туристы попробовали в Северной Корее блюдо по рецепту Ким Чен Ына

В КНДР фастфуд преподносят как достижение местной гастрономии. Первые российские путешественники уже опробовали на личном опыте все тонкости поездок в Северную Корею. Некоторым посчастливилось добраться до Пхеньяна местными авиалиниями.

Путешественники рассказали Life.ru, что на борту их кормили бургерами, приготовленными по рецепту Ким Чен Ына.

Они сказали, что великий вождь объединил котлету и булку и наградил народ вкусной едой, — поделилась туристка по имени Дарья.

Путешественники отметили, что стюардессы были особенно внимательны к любым деталям, связанным с Ким Чен Ыном.

Даже газету с изображением вождя стюардесса аккуратно разгладила на соседнем сидении, — поделились они.

