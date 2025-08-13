Названы визуально омолаживающие цвета одежды

Эта идея разрушает стереотипы. Модный эксперт Daily Mail Шейн Уотсон назвала цвет, с помощью которого можно скрыть возраст. Речь идёт о ярких красных и оранжевых оттенках.

Эксперт отметила, что в случае с этими цветами в игру вступает контраст. Так, например, если чёрная классика может запросто прибавить несколько лет, то сочные оттенки, наоборот, работают на то, чтобы создать эффект омоложения.

Уотсон подчеркнула, что красные и оранжевые вещи идеально впишутся в повседневные луки. Они здорово сочетаются с базовыми белыми и синими оттенками, поэтому даже наряд с джинсами и футболкой, разбавленный ярким пятном, отлично освежит образ. Важно правильно подобрать температуру цветов, чтобы они гармонично сочетались с типажом внешности.

