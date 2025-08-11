В Крыму закрыли туристические тропы из-за пожара

Гостей и жителей полуострова призывают к осторожности. В Крыму туристические тропы на горе Aй-Петри закрыли из-за пожара. Огонь вспыхнул на территории природного заповедника в Ялте. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что пострадавших при пожаре нет.

На горе Ай-Петри в Ялте из-за лесных пожаров закрыты туристические тропы. По предварительным данным, пострадавших нет, обращений и жалоб от туристов не поступало, — сообщили в ведомстве.

Пожар начался в микрорайоне Васильевка. Там загорелась сухая растительность. На месте работают спецслужбы, однако тушение осложняется труднодоступностью локации, жарой и сильными порывами ветра.

