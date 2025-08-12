Психолог рассказал, как выявить и побороть выгорание у спортсменов

Часто случается такое, что профессиональные спортсмены тяжело признаться себе, что ресурса больше нет. В таких случаях хочется буквально «продавить» через дисциплину. В ответ организм выдаёт лишь усталость, раздражение, частые травмы и даже мысли, что, возможно, со спортом пора заканчивать. Это признак того, что внутренний аккумулятор на нуле. Спортивный психолог Ирина Меркулова рассказала, как вовремя распознать выгорание.

Настоящее выгорание сопровождается полной потерей интереса, и это ощущение не снимается ни выходным, ни изменениями в задании. Тело и эмоции перестают «откликаться» даже на смену обстановки, музыку, команду. Сил становится меньше не только на тренировке, но и вне её, — сказала эксперт.

По словам психолога, такое состояние часто связано с накопленным стрессом, однообразием, чувством догоняющего давления или, напротив, обесцениванием своих успехов. Для того, чтобы выйти из этого состояния важно сделать несколько важнейших шагов.

Позвольте себе честно признать: сейчас пауза — это не отступление, а взрослая стратегия сбережения своих ресурсов.

Смените фокус. Добавьте в тренировочный график что-то новое: пусть это будет другая дисциплина, даже смена команды или просто временное уменьшение интенсивности.

Сфокусируйтесь на процессе, а не только на результате: это поможет вернуть вкус к тренировкам даже после самой жёсткой усталости.

Определите: что даёт энергию? Может, дело не в спорте, а в режиме вне него — тогда важнее стать внимательнее к быту и отдыху.

Свяжитесь с тренером — профессиональный взгляд со стороны помогает перестроить нагрузку и не загнать себя глубже.

Настоящая сила спортсмена — не только в преодолении себя, но и в умении слышать сигналы тела и психики, не разрушаясь изнутри ради временного результата, — сказала Меркулова.

