Самые яркие выходные лета: в Москве прошёл спортивный уикенд от Лиги Героев

Более 10 тысяч жителей и гостей столицы приняли участие в первом спортивном уикенде, объединившем сразу три крупных спортивных события: «Забег 2030», велогонку La Strada и велофестиваль La StradaFest.

10 августа Лига Героев при поддержке Департамента спорта города Москвы провела насыщенные спортивные выходные в Лужниках, приуроченные ко Дню физкультурника, в рамках форум-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Москва — действительно спортивный город, и это тот самый случай, когда город определяют жители — именно они являются его душой и стержнем. Рады, что нам удалось объединить в едином спортивном порыве такое количество людей, и благодарим администрацию города, Москомспорт и все городские службы за то, что это стало возможно, — прокомментировал директор Лиги Героев Денис Анников.

В 7:15 состоялся забег на самую длинную дистанцию – полумарафон 21,1 км. В нем приняли участие профессиональные спортсмены и рядовые любители спорта. Победителем среди мужчин стал Ринас Ахмадеев с результатом 1:02.34. Первенство в женском зачёте забрала Елена Седова с результатом 01:15.20. Он же выиграл и забег на 10 км, который состоялся в 21:30. Его время – 29:55. А победительницей на этой дистанции среди девушек стала Анна Лахнова, финишировав за 33:52.

Беговая часть мероприятия продолжилась вечером – в 20:15 на старт вышли участники самой массовой дистанции – 5 км. Лучшим среди мужчин с результатом 18:46 стал Артем Цибак. В женском дивизионе победу праздновала Ольга Варакса – 21:28.

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Велосипедная часть мероприятия началась в 10:30 в Крылатском, где более пяти тысяч любителей велосипедного спорта приняли участие в La Strada Fest. Ключевая особенность старта – поучаствовать в нём мог любой желающий, вне зависимости от профессиональных навыков и типа велосипеда, включая участников до 18 лет.

Главное велособытие дня стартовало в 17:45 из «Лужников» – более 1000 велогонов прияли участие в велогонке LaStrada. Лучшее время в мужском зачёте показал Николай Миловидов с результатом 01:06.19, а в женском – Дарья Правилова с показателем 01:21.20. Они и стали победителями велогонки La Strada, а также получили главные призы – электромобили «Москвич 3е».

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.