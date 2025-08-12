Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Эксперт рассказал, как выбрать свежую и качественную рыбу

Важно обращать внимание на несколько важных факторов. Главный технолог сервиса доставки «Много лосося» Людмила Румянцева в беседе с Life.ru рассказала, как выбрать свежую и качественную рыбу.

Качественный лосось, будь то филе или кусочек в готовом блюде, должен быть ярким и насыщенным по цвету. Специалист рекомендует искать оттенки от кораллово-розового до оранжевого. Если цвет рыбы кажется тусклым, блеклым или сероватым, а тем более желтоватым по краям, есть повод насторожиться. Такие цветовые индикаторы — верный признак потери свежести, — сказала эксперт.

Румянцева уточнила, что свежая рыба всегда отличается чистым и едва уловимым ароматом, а также однородным оттенком.

Свежий лосось всегда плотный и не распадается на волокна, выглядит гладким и влажным, а также сохраняет свою яркость. Если кусочек рыбы кажется суховатым по краям, потерял насыщенный цвет или выглядит «сваренным» без термообработки, — уточнила эксперт.

