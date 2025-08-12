Синоптик рассказала, когда и где наступят первые в этом году заморозки

Резкое похолодание накроет отдельные регионы уже на этой неделе. Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала в беседе с NEWS.ru, когда в России наступят первые заморозки. По словам эксперта, они уже до конца этой недели могут прийти на север Дальнего Востока.

На следующей неделе в Якутии по ночам местами до +5 градусов, на юге республики — около +10–11. В дневные часы в начале недели +15–20 градусов, к среде похолодает до +12–17 градусов. На Чукотке будет дождливо и холодно. По ночам в начале недели — +3–8 градусов, к четвергу местами в континентальных районах на западе округа подморозит до -2. Днём — в диапазоне от +5 до +13 градусов, — сказала эксперт.

Следующие на очереди — Магаданская область, Хабаровский край и Камчатка. К концу этой недели днём там ожидается до +20 градусов тепла, а вот ночью столбики термометров будут опускаться до +7-12 градусов по Цельсию. Возможны осадки.

