«Паранойя и беспокойство»: Орландо Блум примерил роль спортсмена в новом фильме
Орландо Блум
Аудио-версия:
Комментарии

Артист перевоплотился в боксёра. Для нового фильма «Вес победы» Орландо Блум примерил образ профессионального спортсмена. В интервью журналу PEOPLE он рассказал, с какими трудностями столкнулся во время съёмок.

Чего я не ожидал, так это психологических потерь, которые наносит такая интенсивная нагрузка. Паранойя и беспокойство были реальными. Их вызвал недостаток сна — оказывается, нельзя спать, когда голоден! — поделился актёр.

Кроме того, Блум признался, что из-за жёсткой диеты постоянно чувствовал себя уставшим, а мысли о еде не давали ему покоя.

Всё это привело к навязчивым мыслям о и мечтам о том, что я смогу съесть, когда, наконец, откажусь от диеты из тунца и огурцов, — признался он.

