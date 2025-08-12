Скидки
Наоми Кэмпбелл показала необычный спортивный лук с юбкой

Чёрная пантера вдохновляет на то, чтобы составить новые образы в спортзал. Наоми Кэмпбелл поделилась селфи, сделанным во время тренировки. Супермодель пришла на занятие в коротком топе и юбке-шортах.

Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл

Фото: Из личного архива Наоми Кэмпбелл

Манекенщица дополнила лук перчатками, несколькими браслетами и цепочками. Получилось не просто спортивно, а ещё и элегантно. Однозначно стоит взять идею на заметку.

Наоми всегда одета с иголочки. Для неё одежда – это в первую очередь способ для самовыражения. Даже для тренировок она старается выбирать максимально стильные и трендовые вещи.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

