Lifestyle Новости

Эксперт рассказал, как отказ от системы «всё включено» повлияет на туристов в Турции


Что будет вместо системы «всё включено»?

Комментарии

В стране могут ввести компромиссную систему обслуживания. Руководитель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман в беседе с Ura.ru предположил, что в случае отказа от «всё включено» турецкие отели предложат гостям альтернативу в формате «а-ля карт».

Думаю, что туристические власти Турции прекрасно понимают опасность отказа от системы «всё включено», и в итоге будет найден компромиссный вариант, например, модернизированная система a la carte, — заявил Гелибтерман.

Эксперт отметил, что на протяжении многих лет туристический имидж Турции основывался на системе «всё включено». Альтернатива предполагает, что гость заказывает столько еды, сколько может съесть. Это необходимо для того, чтобы сократить количество выбрасываемой еды.


