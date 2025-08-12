Эксперт рассказал, как отказ от системы «всё включено» повлияет на туристов в Турции

В стране могут ввести компромиссную систему обслуживания. Руководитель комитета по гастрономическому туризму РСТ Леонид Гелибтерман в беседе с Ura.ru предположил, что в случае отказа от «всё включено» турецкие отели предложат гостям альтернативу в формате «а-ля карт».

Думаю, что туристические власти Турции прекрасно понимают опасность отказа от системы «всё включено», и в итоге будет найден компромиссный вариант, например, модернизированная система a la carte, — заявил Гелибтерман.

Эксперт отметил, что на протяжении многих лет туристический имидж Турции основывался на системе «всё включено». Альтернатива предполагает, что гость заказывает столько еды, сколько может съесть. Это необходимо для того, чтобы сократить количество выбрасываемой еды.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также: Российские туристы попробовали в Северной Корее блюдо по рецепту Ким Чен Ына