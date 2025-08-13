Учёный рассказал, каким может быть климат в России в 2035 году

Нашу страну ждут серьёзные изменения. Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с Life.ru рассказал, каким будет климат в России в 2035 году. Эксперт отметил, что среднегодовые температуры продолжат стремительно расти.

Океаны, которые играют роль «термостата» планеты, медленно реагируют на перемены. Поэтому в ближайшие 10 лет стоит ожидать продолжения текущих тенденций: рост температур, учащение волн жары, увеличение количества осадков в виде ливней, усиление ветровой активности. При этом важно понимать — климат не станет однообразным. Где-то будет аномально жарко, где-то неожиданно холодно, но в среднем показатели будут выше нормы, — высказался Киселёв.

Эксперт подчеркнул, что угрозой для России станет стремительная деградация вечной мерзлоты. Изменения уже заметно влияют на состояние зданий, вредят дорогам, трубопроводам, а в будущем могут вызвать серьёзные экономические потери.

