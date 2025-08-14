Эмили Ратаковски показала фигуру в необычном пляжном образе

Модель отдохнула в Италии. Эти летние каникулы Эмили Ратаковски провела в путешествии с близкими. Манекенщица поделилась солнечными кадрами, сделанными во время отдыха на озере Комо.

Эмили Ратаковски Фото: Из личного архива Эмили Ратаковски

Эмили не изменяет себе и отдаёт предпочтение бикини на завязках. На одном из кадров она показала, как можно интересно обыграть простой пляжный лук. Вместо классического низа манекенщица надела короткие шортики в полоску. Дополнением образа Ратаковски стала панама в клетку.

«Идеальная спина», «Красивая Эмили, красивые виды», «Очень атмосферный снимок», «Кажется, я знаю, как буду одеваться на отдыхе», — написали пользователи Сети под фото звезды.

