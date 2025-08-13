Скидки
Невролог назвал главные симптомы менингококка у взрослых и детей

Сильнее всего от недуга страдают дети. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с NEWS.ru назвал симптомы менингококка, заболеваемость которым растёт в России. По словам эксперта, пациент может жаловаться на чувствительность к свету, запаху и звукам.

У взрослых пациентов развивается сильная головная боль, напряжение в нижних конечностях, при попытке достать подбородком до грудины они этого сделать не могут. У пациента возникает чувствительность к внешним раздражителям. Его раздражают свет, запахи, звуки, даже присутствие врача. Мы привыкли, что молодые люди проводят время в телефоне. А тут — никакого желания. Укрытые с головой одеялом, люди лежат в тёмной комнате, — сказал Гайфутдинов.

Врач подчеркнул, что менингококк развивается молниеносно. Пациенту становится хуже буквально за пару часов. По словам медика, спутать эту болезнь с другими трудно.

Одного такого ребёнка увидите — на всю жизнь запомните. Из-за напряжения шейных мышц они не могут лежать на спине. Ноги согнуты, происходит угнетение сознания. Они бредят, кричат на любые раздражители в силу повышенной чувствительности мозговой оболочки, — отметил невролог.

