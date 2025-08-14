Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Диетолог перечислила полезные свойства гуавы

Диетолог перечислила полезные свойства гуавы
Полезные свойства гуавы
Аудио-версия:
Комментарии

Этот фрукт богат витаминами и антиоксидантами. Диетолог Марьяна Джутова рассказала о пользе гуавы. По её словам один плод оказывает огромное положительное влияние на организм. Гуава — это один из самых питательных тропических фруктов. Её ценят не только за вкус, но и за высокую концентрацию полезных веществ:

  • витамин C — гуава содержит до 228 мг витамина C на 100 г, что в четыре раза больше, чем в апельсине. Это мощный иммуностимулятор, участвующий в синтезе коллагена, защите клеток от окисления и усвоении железа;
  • витамины группы B (B3, B6, фолиевая кислота) — участвуют в обмене веществ, работе нервной системы и синтезе гемоглобина;
  • витамин A и каротиноиды — важны для зрения, иммунитета и здоровья кожи;
  • минералы: калий (способствует нормализации давления), магний (регулирует работу сердца), медь и марганец (участвуют в антиоксидантной защите).

Гуава богата полифенолами, ликопином (особенно в красноплодных сортах), кверцетином и рутином. Эти соединения снижают уровень окислительного стресса, уменьшают воспаление, могут замедлять процессы старения, способствуют профилактике хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые патологии и некоторые виды рака.

Диетолог также отметила высокое содержание клетчатки (до 5,4 г на 100 г) в гуаве, которая способствует нормализации стула, профилактике запоров и поддержанию здоровья микробиоты кишечника. Экстракт гуавы может подавлять рост патогенных бактерий, включая кишечную палочку и сальмонеллу. Фрукт также используется в народной медицине для снятия диареи благодаря вяжущим свойствам незрелых плодов.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

В материале также найдёте любимый напиток известного спортсмена:
Освежающие лимонады без сахара: 4 летних варианта от бренд-шефа
Освежающие лимонады без сахара: 4 летних варианта от бренд-шефа
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android