Lifestyle Новости

Юрист рассказал, за что могут получить штрафы велосипедисты

Велосипедистов предупредили, за что могут их оштрафовать
За что могут получить штрафы велосипедисты?
Комментарии

Гражданам старше 16 лет стоит быть предельно внимательными на дорогах. Юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru рассказал, за что можно получить штраф при езде на двухколёсном транспорте.

По словам эксперта, санкция в размере 800 рублей накладывается на велосипедистов, которые двигаются по тротуару при наличии специальной дорожки или возможности ехать по краю проезжей части. Исключение — ситуации, когда правый край дороги занят.

По тротуарам разрешается ездить на велосипеде детям до 14 лет. Лица старше могут двигаться по тротуару только в том случае, если отсутствует велосипедная дорожка и невозможно двигаться по правому краю проезжей части, например там организованы парковочные места для автомобилей. Штраф за езду по тротуарам составляет 800 рублей. Если ездить с нарушением правил в возрасте с 14 до 16 лет, то штрафа не будет, так как не достигается возраст, с которого наступает административная ответственность, — объяснил Салкин.

Комментарии
