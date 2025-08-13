Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Нефролог рассказал, для кого может быть вреден чёрный чай

Нефролог рассказал, для кого может быть вреден чёрный чай
Вредит ли чёрный чай почкам
Аудио-версия:
Комментарии

Отдельный вид напитка может негативно влиять на почки. Заведующая нефрологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России Наталья Чеботарёва в беседе с NEWS.ru рассказала, вредит ли чёрный чай организму.

По словам эксперта, крепкий горячий напиток опасен для людей с повышенным давлением. А добавки в виде фруктов и трав могут негативно сказаться на здоровье почек.

Небольшое или умеренное потребление чёрного чая может быть частью здорового рациона. Важно учитывать, что чай содержит кофеин, поэтому крепко заваренный напиток не рекомендуется людям с артериальной гипертензией, так как может повышать давление. Отдельного внимания заслуживают травяные чаи. Несмотря на данные о положительном влиянии некоторых растений на почки, существуют и исследования, подтверждающие токсическое действие отдельных компонентов, — цитирует врача издание.

Нефролог отметила, что ряд травяных добавок не навредит, но важно соблюдать меру. А вот влияние молока или подсластителей на организм не изучено в принципе. Чеботарёва посоветовала пить не более четырёх чашек напитка в день.

Относительно безопасными при заболеваниях почек считаются мята, имбирь и ромашка. Однако даже такие чаи не рекомендуются в больших количествах, особенно при повышенном уровне калия в крови, поскольку травы и фрукты в составе могут дополнительно повышать его, — подчеркнула она.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Роспотребнадзор рассказал, какие продукты можно хранить в дверце холодильника
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android