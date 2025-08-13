Нефролог рассказал, для кого может быть вреден чёрный чай

Отдельный вид напитка может негативно влиять на почки. Заведующая нефрологическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России Наталья Чеботарёва в беседе с NEWS.ru рассказала, вредит ли чёрный чай организму.

По словам эксперта, крепкий горячий напиток опасен для людей с повышенным давлением. А добавки в виде фруктов и трав могут негативно сказаться на здоровье почек.

Небольшое или умеренное потребление чёрного чая может быть частью здорового рациона. Важно учитывать, что чай содержит кофеин, поэтому крепко заваренный напиток не рекомендуется людям с артериальной гипертензией, так как может повышать давление. Отдельного внимания заслуживают травяные чаи. Несмотря на данные о положительном влиянии некоторых растений на почки, существуют и исследования, подтверждающие токсическое действие отдельных компонентов, — цитирует врача издание.

Нефролог отметила, что ряд травяных добавок не навредит, но важно соблюдать меру. А вот влияние молока или подсластителей на организм не изучено в принципе. Чеботарёва посоветовала пить не более четырёх чашек напитка в день.

Относительно безопасными при заболеваниях почек считаются мята, имбирь и ромашка. Однако даже такие чаи не рекомендуются в больших количествах, особенно при повышенном уровне калия в крови, поскольку травы и фрукты в составе могут дополнительно повышать его, — подчеркнула она.

