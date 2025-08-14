Врач перечислил полезные свойства черники

Ягода богата витаминами и антиоксидантами. Диетолог Василиса Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала о полезных свойствах голубики. В плодах содержатся витамины группы В, отвечающие за энергетический обмен и здоровье нервной системы, витамин С — натуральный иммуностимулятор, витамины Е, К, Н, РР, которые защищают клетки от повреждений и участвуют в обменных процессах, а также минералы и микроэлементы.

Особенно ценными в чернике являются антоцианы — вещества, которые придают ягоде тёмный цвет. Они не только окрашивают губы и язык в синий цвет, но и обладают мощным антиоксидантным действием, защищая клетки сосудов от повреждений и воспалений, — рассказала врач.

В южных регионах России черника уже отходит. В средней полосе, на Урале и в Сибири, а также в Карелии и Ленинградской области ягода сейчас в самом соку. А вот в Заполярье и на Кольском полуострове сезон только начинается.

Лучше всего искать чернику в хвойных лесах, на смешанных лесных участках, а также на окраинах болот и во влажных низинах.

