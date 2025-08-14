«МегаФон» обнулит трафик на сайты ключевых СМИ на время саммита Россия — США

С 15 по 17 августа «МегаФон» обнулит трафик на 14 новостных сайтах. Благодаря этому пользователи смогут в онлайн-режиме и без ограничений наблюдать за важными событиями саммита Россия — США, проходящего в эти даты на Аляске. В рамках мероприятия состоится первая с 2019 года очная встреча президентов двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа.

В список сайтов вошли федеральные телеканалы, деловые издания и наиболее популярные общественные медиа страны. Трафик будет обнуляться у всех абонентов в РФ с положительным балансом счёта. Переходы по внешним ссылкам, включая соцсети и видеохостинги, будут тарифицироваться как обычно.

Полный перечень 14 новостных ресурсов:

• РИА Новости;

• ТАСС;

• Интерфакс;

• РБК;

• Коммерсантъ;

• Ведомости;

• Известия;

• Газета.Ru;

• Лента.ру;

• НТВ;

• Первый канал;

• ВГТРК;

• RT;

• Ura.ru.

«Мы понимаем, насколько важно для пользователей иметь быстрый и удобный доступ к достоверной информации в эти дни. Обнуляя трафик на ведущие российские СМИ, мы хотим, чтобы наши абоненты могли оставаться в курсе событий, не задумываясь об оставшихся пакетах интернета», — подчеркнул коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.