Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Для самых сильных и смелых: 16 августа в Подмосковье пройдёт «Гонка Героев»

Для самых сильных и смелых: 16 августа в Подмосковье пройдёт «Гонка Героев»
«Гонка героев»
Аудио-версия:
Комментарии

Мероприятие соберёт более 4 тысяч человек. 16 августа на подмосковном полигоне Алабино (Наро-Фоминский район) пройдёт последняя для Московской области в этом сезоне летняя «Гонка Героев».

Участникам предстоит преодолеть 8-километровую трассу с 32 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость. Она включает в себя традиционные рукоходы, требующие прохождения за счет силы рук, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи. Кульминацией «Гонки Героев» вновь станет восхождение на «Эверест» — восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъемом.

Принять участие может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора. Организаторы подготовили насыщенную программу: различные спортивные активности от игры в волейбол до тенниса, конкурсы и розыгрыши от партнёров, челленджи на OCR-площадке и полевую кухню.

Программа мероприятия

  • 08:00 – Начало работы фан-зоны
  • 09:00 – Старт корпоративных команд (первый)
  • 10:00 – Пресс-подход (предварительно)
  • 11:30-12:30 – Массовый старт
  • 13:00 – Старт корпоративных команд (второй)
  • 13:40-17:00 – Командный старт
  • 20:00 – Окончание мероприятия

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Самые яркие выходные лета: в Москве прошёл спортивный уикенд от Лиги Героев
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android