Для самых сильных и смелых: 16 августа в Подмосковье пройдёт «Гонка Героев»

Мероприятие соберёт более 4 тысяч человек. 16 августа на подмосковном полигоне Алабино (Наро-Фоминский район) пройдёт последняя для Московской области в этом сезоне летняя «Гонка Героев».

Участникам предстоит преодолеть 8-километровую трассу с 32 препятствиями различной степени сложности на силу, ловкость и выносливость. Она включает в себя традиционные рукоходы, требующие прохождения за счет силы рук, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи. Кульминацией «Гонки Героев» вновь станет восхождение на «Эверест» — восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъемом.

Принять участие может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора. Организаторы подготовили насыщенную программу: различные спортивные активности от игры в волейбол до тенниса, конкурсы и розыгрыши от партнёров, челленджи на OCR-площадке и полевую кухню.

Программа мероприятия

08:00 – Начало работы фан-зоны

09:00 – Старт корпоративных команд (первый)

10:00 – Пресс-подход (предварительно)

11:30-12:30 – Массовый старт

13:00 – Старт корпоративных команд (второй)

13:40-17:00 – Командный старт

20:00 – Окончание мероприятия

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.