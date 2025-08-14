Что ждёт гостей в павильоне «Робототехника» на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

В павильоне площадью 2,5 тысячи квадратных метров представлены достижения в области робототехники, нейротехнологии, электроэнергии и визуальных научных решений. С 1 августа по 14 сентября в парке 50-летия Октября на площадке программы мэра Москвы «Мой район» работает павильон «Робототехника» — один из центральных и крупнейших объектов форума «Территория будущего. Москва 2030».

Это уникальное футуристическое пространство, в котором уделено внимание электроэнергии как символу прогресса и основам технологий будущего. Одна из главных точек притяжения — знаменитая клетка Фарадея – уникальная инсталляция, иллюстрирующая принципы защиты от электромагнитных полей. Эта зона также содержит визуальную хронологию развития робототехники: от первых шагов человечества в изучении электричества до современной умной техники, способной адаптироваться к динамике городской среды.

Фото: Пресс-служба форума «Территория будущего. Москва 2030»

Центральным событием павильона стала научно-развлекательная программа – синтез научного шоу, образовательной лекции и визуального перформанса. В специально оборудованной локации под названием «Уголок Теслы» ежедневно (каждые 30 минут, начиная с 12:00) проходит главное шоу павильона — демонстрация действия катушек Тесла в сопровождении эффектной программы.

«Уголок Теслы» в павильоне «Робототехника» — точка соприкосновения зрителя и энергии будущего. Когда молнии становятся музыкальными, стены в буквальном смысле «поют электричеством», а человек стоит внутри клетки, озарённой светом, наука перестаёт быть абстрактной. Она превращается в настоящее искусство энергии.

С 1 августа по 14 сентября каждый гость павильона может принять участие в уникальном мастер-классе по управлению бета-версиями роботов массового производства — робо-собаками и человекоподобными механизмами. Занятия проходят по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям с 12:00 до 20:00, а по пятницам и субботам с 12:00 до 21:00. Зона мастер-классов доступна для всех возрастов, включая людей с ограниченными возможностями по передвижению.

Фото: Пресс-служба форума «Территория будущего. Москва 2030»

Образовательная программа проходит в сопровождении высококвалифицированных наставников и направлена на практическое знакомство с передовыми достижениями в области шаговой робототехники. Участники узнают о принципах работы различных типов приводов, алгоритмах движения автономных роботов, мерах техники безопасности и возможностях интеллектуального управления.

Павильон «Робототехника» не ограничивается только научными достижениями — он предлагает и уникальные спортивные зоны, оформленные в стилистике космического будущего. В одной из центральных аллей расположен бассейн для сапбординга — искусственная река, по которой можно не просто поплавать на доске, но и поразмышлять о формах будущего городского досуга. Бассейн демонстрирует, как спортивная активность может быть интегрирована в общественные пространства и новейшую градостроительную идеологию.

Рядом находится уникальный объект, ранее не представленный в столичных пространствах, — масштабная воздушная трапеция, тренажёр для любителей цирковых и акробатических трюков. Это полноценная спортивная площадка, где ежедневно, с 11:00 до 21:00, проводятся часовые мастер-классы для групп до 6 человек. Каждый участник проходит инструктаж, получает страховку и защитное оборудование и под контролем профессионалов осваивает азы воздушной акробатики.

