Инновации в настоящем: в столице пройдёт форум «Территория будущего. Москва 2030»

Гостей ждут сразу две площадки программы Мэра «Мой район». Основная находится в парке 50-летия Октября на западе столицы. Она вдохновлена футурологической моделью развития мегаполиса. Вторая — в инновационном центре «Сколково». Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что форум «Территория будущего. Москва 2030» отражает все аспекты развития столицы — от цифровизации, культуры, транспорта, образования и здравоохранения до комплексного улучшения городской среды.

Внимание уделяется каждому району. Принцип равномерного, сбалансированного развития города лежит в основе программы Мэра Москвы «Мой район». В её рамках совершенствуется инфраструктура, приводятся в порядок дворы, появляются новые пространства для прогулок, занятий спортом, отдыха. Во всех районах проходят интересные мероприятия для людей любого возраста. В соответствии с этим же принципом равномерности многие знаковые площадки форума-фестиваля располагаются за пределами центра. Ключевые объекты площадки в парке 50-летия Октября — четыре крупных мультифункциональных павильона.

Фото: Пресс служба форума «Территория будущего. Москва 2030»

Один из них — «Космос» — оформлен как иллюминатор. Гостей встретят антропоморфные роботы и робот-собака, взаимодействующие друг с другом, посетителями и объектами под куполом-экраном с проплывающими галактики, астероиды и кометы. Экспозиция «Робототехника» рассказывает обо всех этапах становления этой индустрии — от появления электричества до создания технологии искусственного интеллекта.

У входа в «Биом» разместили композицию из четырёхметровых фигур космонавтов, символизирующих связь прошлого и будущего. Внутри ждёт презентация разных форм жизни — от аквариума с рыбами и медузaми до роботов и видеоразмышлений об обитателях других планет. Четвёртый — «Лабиринт» — объединяет технологии и арт-объекты. В нём есть тактильные экспонаты, например «Стена с минералами», и познавательные инсталляции.

В парке 50-летия Октября москвичи и туристы смогут позаниматься йогой в гамаках, покататься на сапбордах и каяках, полетать в аэротрубе, попробовать себя в воздушной гимнастике и эквилибристике. Два объекта — аэротрубу и бассейн для вейкбординга — также установили в инновационном центре «Сколково». Оба подойдут даже новичкам.

Фото: Пресс служба форума «Территория будущего. Москва 2030»

В павильонах для мастер-классов в парке 50-летия Октября проходят практические уроки биологии, физики, живописи и робототехники. Например, в рамках «Тесла-шоу» дети и взрослые получат возможность увидеть молнии в действии, потрогать плазму и даже поуправлять электричеством.

А гостей с домашними любимцами ждут в локации проекта «Питомцы в Москве». Они смогут посмотреть показательные выступления, пообщаться с экспертами и получить консультацию кинолога. Помимо этого, организаторы подготовили насыщенную сценическую программу — более 650 часов выступлений. Среди артистов — Юлия Савичева, группы Pizza, Uma2rman и многие другие.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.