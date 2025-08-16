На форуме «Территория будущего. Москва 2023» пройдут сотни увлекательных мастер-классов

Интересно будет всем. Программа мэра Москвы «Мой район» на форуме «Территория будущего. Москва 2030» включает мастер-классы и уникальные шоу: создание мультфильмов, управление электричеством, дрессировка робособак, нейроигры, экскурсии о спутниковых данных и многое другое.

Фото: Пресс-служба форума «Территория будущего. Москва 2030»

В парке 50-летия Октября в футуристическом кластере пройдёт научная программа и «Тесла-шоу». Гости увидят электрические и световые шоу в павильоне «Робототехника», а также смогут узнать секреты тока. На площадке — уголок Теслы с интерактивными лекциями. Мероприятия проходят ежедневно (кроме понедельника) с 12:00, длительность каждой — 45 минут.

Увлекательные мастер-классы помогут понять работу электричества: эксперименты с генераторами, солнечными панелями и батарейками, создание светодиодных открыток. В «Оптической мастерской» расскажут о цветах, флуоресценции и сборке диска Ньютона. Также в рамках форума пройдут занятия по химии, мультфильмам, электробезопасности, кукольной анимации. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по живописи, войлоку и фоамирану — мягкому материалу для создания цветков.

Фото: Пресс-служба форума «Территория будущего. Москва 2030»

Гостей также приглашают на нейротренинг с биообратной связью. Там научат управлять цветком или астероидами силой мысли, а также работать робособаками и роботами при помощи джойстика. Для взрослых и детей состоятся занятия по цианотипии (синие отпечатки), оптике и изучению микромира под микроскопом. На экскурсиях расскажут о приёме спутниковых данных, о том как получают изображения из космоса и используют их в экологии, навигации и строительстве.

