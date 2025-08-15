Алессандра Амбросио поделилась честным селфи с пляжа

Модель показала, как проводит каникулы. Алессандра Амбросио поделилась солнечными кадрами, сделанными во время отдыха. Этим летом ангел Victoria’s Secret отдыхает в Бразилии.

Алессандра Амбросио Фото: Из личного архива Алессандра Амбросио

Амбросио опубликовала в личном блоге фотографию, для которой позировала в бикини. Манекенщица выбрала для дня на пляже классический белый купальник на завязках. Естественный образ Алессандры восхитил её поклонников.

«Очень хорошенькая», «Утончённая и прекрасная», «Фигура моей мечты», «Красотка», «Идеальная», — написали пользователи Сети.

