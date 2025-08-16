Скидки
Тренер по бодибилдингу рассказал, как не навредить себе во время сушки

Как правильно сушиться?
Эксперт объяснил, как не перестараться. Тренер по бодибилдингу Михаил Прыгачёв объяснил, что сушка предполагает точный контроль питания и тренировок для снижения процента жира при сохранении мышечной массы. Если речь идёт о соревновательной сушке, процент жира часто ниже безопасного порога, что уже не относится к оздоровлению.

Прыгачёв подчеркнул: чтобы эффективно сжигать жир, нужно находиться в дефиците калорий — примерно на 10-15% ниже нормы. Если норма 2000 ккал, то при сушке это 1700 ккал. Такой подход позволяет худеть, сохраняя мышцы и не создавая критической нагрузки на гормональную систему. При этом важно обеспечивать для организма нормальное количество макронутриентов. К ним относятся белки, углеводы и жиры.

Силовые тренировки — основа для сохранения мышц в дефиците калорий. Без них рельеф исчезнет вместе с жиром. Оптимально для женщин в сушке — четыре силовые тренировки в неделю с акцентом на большие группы мышц. Силовая нагрузка должна дополняться аэробными тренировками. Рекомендуется монотонное кардио на низком пульсе (около 130 уд/мин) по 60+ минут, два раза в неделю. Это улучшает работу сердечно-сосудистой системы и кровоток, а также помогает тратить калории, — рассказал тренер.

Кроме этапа обезвоживания, воду нельзя сокращать: пить 30-40 мл на 1 кг массы тела. При интенсивных тренировках — больше. Недостаток жидкости в процессе сушки замедляет жиросжигание и ухудшает самочувствие.

Сокращение воды допустимо только на заключительном этапе подготовки (обычно за один-два дня до выхода на сцену или взвешивания) и проводится только при наличии опыта и под контролем специалиста.

Подробнее об этом можно прочитать в материале.

