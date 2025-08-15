Скидки
Садовод рассказал, как сохранить овощи и фрукты на зиму

Продлить срок хранения урожая можно. Садовод Светлана Самойлова в беседе с NEWS.ru поделилась секретами, которые позволят наслаждаться овощами и фруктами осенью и зимой.

Зимой можно хранить урожай на балконе при условии, что там нет минусовой температуры. К примеру, яблоки осеннего созревания хорошо хранятся на освещённой лоджии с низкой плюсовой температурой. Идеально хранить их в погребе, но, если его нет, можно в овощном отсеке холодильника, — сказала Самойлова.

Эксперт подчеркнула, что все плоды важно хранить в сухом помещении. Благодаря этому можно избежать загнивания овощей и фруктов. Картошку при этом стоит первое время держать в приоткрытом мешке.

Важно, чтобы урожай был без повреждений. Всё время просматривайте его. Как только видите гнилые бочки или пятна — убирайте. Это нужно, чтобы остальной урожай оставался здоровым, — сказала она.

