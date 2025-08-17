Эксперт рассказал, в каких водоёмах нельзя плавать

Важно купаться в специально оборудованных местах. Спасатель Максим Штыба в беседе с Life.ru рассказал о правилах поведения во время отдыха у воды. Отдельную опасность представляют водопады — ни на одном из них невозможно организовать безопасную зону для купания.

Бывает, глубина по колено, а купаться опасно. Если мы берём море, бывают волны и отбойные течения. Когда там дежурят спасатели, они всё это учитывают и при необходимости своевременно пляж закрывают. У нас есть реки с течением, даже коварные места, когда течение реки может унести либо на широкую часть реки, либо в озеро, — сказал Штыба.

Тренер по плаванию Ольга Екимова дала советы на случай непредвиденной ситуации на воде. По её словам, главное — сохранять спокойствие и стараться добраться до берега.

Поэтому из практических советов, когда мы попадаем в такое течение в океанах, мы должны успокоиться, потому что паника губит вообще всё, понять, что нас уносит, понять, куда нам нужно плыть. Плыть нужно в сторону, чтобы выплыть из этой зоны, ну и как бы постараться добраться до берега, — объяснила она.

