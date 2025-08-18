Лето сдаёт позиции: в Москве и Петербурге ожидаются дожди и похолодание

В Москве и Санкт-Петербурге с 18 по 25 августа прогнозируется прохладная и дождливая погода. Температура опустится ниже климатической нормы, а осадки станут частыми, хотя и кратковременными.

Как сообщил URA.RU ведущий синоптик центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, с 19 по 22 августа в Москве температура днём будет колебаться от +16 до +21 градуса. Ночью столбики термометров покажут +11…+13 градусов. Местами ожидаются дожди, а ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду. К выходным он сменит направление на северо-восточное.

В северной столице самые тёплые дни — понедельник и вторник: до +22 градусов днём и +13 градусов ночью, с кратковременными дождями. Однако уже в среду, 20 августа, похолодает до +12…+17 градусов, а ночью — до +10 градусов.

В четверг и пятницу дожди возможны у Финского залива, а в выходные Петербург накроет туман. Лишь к воскресенью осадки прекратятся.

