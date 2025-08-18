Нейрофизиолог рассказал, как стресс разрушает мышцы

Хронический стресс — не просто эмоциональное напряжение, а реальное препятствие для роста мышечной массы. Почему так происходит и как помочь организму, объяснил реабилитолог, нейрофизиолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов.

Мышцы увеличиваются не во время тренировки, а в период восстановления. Однако при стрессе надпочечники выделяют кортизол — гормон, который мобилизует энергию, но при этом разрушает мышечный белок для получения аминокислот, подавляет синтез новых белков, снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и усиливает воспаление.

В результате даже при идеальных тренировках и питании прогресс замедляется, а при длительном стрессе возможна потеря мышечной массы.

Юрий Корюкалов рассказал, что делать, чтобы мышцы снова стали расти.

Сон семь-девять часов в темноте и без гаджетов перед засыпанием. Грамотный режим тренировок — без перегрузок, с чередованием силовых и восстановительных дней. Сбалансированное питание с достаточным количеством белка, магния, омега-3 и витамина D. Психогигиена — ограничение соцсетей, токсичного общения и добавление «островков тишины» в течение дня. Контроль состояния — отслеживание качества сна, энергии и желания тренироваться.

Подробнее можно почитать в материале.