Нейрофизиолог рассказал, как стресс разрушает мышцы

Хронический стресс — не просто эмоциональное напряжение, а реальное препятствие для роста мышечной массы. Почему так происходит и как помочь организму, объяснил реабилитолог, нейрофизиолог и кандидат биологических наук Юрий Корюкалов.
Мышцы увеличиваются не во время тренировки, а в период восстановления. Однако при стрессе надпочечники выделяют кортизол — гормон, который мобилизует энергию, но при этом разрушает мышечный белок для получения аминокислот, подавляет синтез новых белков, снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и усиливает воспаление.
В результате даже при идеальных тренировках и питании прогресс замедляется, а при длительном стрессе возможна потеря мышечной массы.
Юрий Корюкалов рассказал, что делать, чтобы мышцы снова стали расти.
- Сон семь-девять часов в темноте и без гаджетов перед засыпанием.
- Грамотный режим тренировок — без перегрузок, с чередованием силовых и восстановительных дней.
- Сбалансированное питание с достаточным количеством белка, магния, омега-3 и витамина D.
- Психогигиена — ограничение соцсетей, токсичного общения и добавление «островков тишины» в течение дня.
- Контроль состояния — отслеживание качества сна, энергии и желания тренироваться.
Подробнее можно почитать в материале.