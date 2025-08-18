«Мой район» в Сколково: вейкбординг и аэротруба представлены на форуме «Москва 2030»

Инновационный центр «Сколково» с 1 августа по 14 сентября становится одной из ключевых локаций форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Здесь в рамках программы мэра Москвы «Мой район» открылась уникальная спортивная площадка с вейк-станцией и аэротрубой, объединяющая передовые технологии и активный образ жизни.

Вейкбординг — динамичный водный спорт, развивающий силу, координацию и выносливость. Вейк-станция оснащена бассейном размером 50 на 20 м с канатно-буксировочной системой для тренировок. Мастер-классы проводятся профессиональными инструкторами, в час занятия входят экипировка, инструктаж и катание на воде, что позволяет новичкам и опытным спортсменам совершенствовать навыки в безопасных условиях. В период празднования Дня города здесь состоятся шоу, подготовленные профессиональными спортсменами.

Почувствовать себя как в невесомости или полёте можно на специализированном комплексе для тренировок спортсменов-парашютистов. Особые ощущения в аэродинамическом тренажёре могут получить и те, кто только задумывается о воздушных дисциплинах. Гости фестиваля смогут насладиться свободным полётом в воздухе. Аэротруба имеет безопасную, продуманную конструкцию, потому у неё практически нет ограничений.

Полёты в аэротрубе способствуют укреплению мышечного тонуса, улучшению координации движений и дыхательной системы, а также развитию психологической устойчивости. Сами тренировки проходят под контролем профессиональных инструкторов. Каждый мастер-класс включает экипировку, подробный инструктаж и два полёта по дан минуты.

Работа площадки организована с 12:00 до 20:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 – в выходные, понедельник — технический день.

Всего в «Сколково» в рамках «Территории будущего. Москвы 2030» состоится 468 часов спортивных мастер-классов на площадке «Моего района». На мастер-классы в аэротрубе и бассейне для вейкбординга необходима регистрация на сайте форума.

