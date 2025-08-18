Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

«Мой район» в Сколково: вейкбординг и аэротруба представлены на форуме-фестивале «Москва 2030»

«Мой район» в Сколково: вейкбординг и аэротруба представлены на форуме «Москва 2030»
«Мой район» в Сколково
Аудио-версия:
Комментарии

Инновационный центр «Сколково» с 1 августа по 14 сентября становится одной из ключевых локаций форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Здесь в рамках программы мэра Москвы «Мой район» открылась уникальная спортивная площадка с вейк-станцией и аэротрубой, объединяющая передовые технологии и активный образ жизни.

Вейкбординг — динамичный водный спорт, развивающий силу, координацию и выносливость. Вейк-станция оснащена бассейном размером 50 на 20 м с канатно-буксировочной системой для тренировок. Мастер-классы проводятся профессиональными инструкторами, в час занятия входят экипировка, инструктаж и катание на воде, что позволяет новичкам и опытным спортсменам совершенствовать навыки в безопасных условиях. В период празднования Дня города здесь состоятся шоу, подготовленные профессиональными спортсменами.

Почувствовать себя как в невесомости или полёте можно на специализированном комплексе для тренировок спортсменов-парашютистов. Особые ощущения в аэродинамическом тренажёре могут получить и те, кто только задумывается о воздушных дисциплинах. Гости фестиваля смогут насладиться свободным полётом в воздухе. Аэротруба имеет безопасную, продуманную конструкцию, потому у неё практически нет ограничений.

Полёты в аэротрубе способствуют укреплению мышечного тонуса, улучшению координации движений и дыхательной системы, а также развитию психологической устойчивости. Сами тренировки проходят под контролем профессиональных инструкторов. Каждый мастер-класс включает экипировку, подробный инструктаж и два полёта по дан минуты.

Работа площадки организована с 12:00 до 20:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 – в выходные, понедельник — технический день.

Всего в «Сколково» в рамках «Территории будущего. Москвы 2030» состоится 468 часов спортивных мастер-классов на площадке «Моего района». На мастер-классы в аэротрубе и бассейне для вейкбординга необходима регистрация на сайте форума.

Читайте также:
На форуме «Территория будущего. Москва 2023» пройдут сотни увлекательных мастер-классов

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android