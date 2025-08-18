Врач-терапевт рассказала, как подготовить иммунитет к осени

Многие уверены, что, если налегать летом на фрукты и овощи, можно запастись витаминами на весь год. Однако врач-терапевт Марина Мелешина в беседе с Life.ru развеяла этот миф и рассказала, какие вещества действительно накапливаются в организме, а какие требуют постоянного пополнения.

По словам эксперта, наш организм усваивает витамины по-разному. Некоторые из них, такие как витамин А (бета-каротин), могут сохраняться в организме на срок до трёх-пяти месяцев. Употребление овощей красного и оранжевого цвета поможет пополнить его запасы. Витамин В9 (фолаты) накапливается примерно на два месяца, поэтому важно включать в рацион зелёные овощи и салаты.

Однако витамин C не задерживается в организме, и его излишки выводятся. Водорастворимые витамины группы B также требуют постоянного обновления, в то время как жирорастворимые витамины A, D, E и K могут накапливаться на некоторое время.

Летом действительно стоит пользоваться его дарами и есть больше овощей, ягод и фруктов, но не стоит надеяться, что это обеспечит вас витаминами на весь год, — сказала Мелешина.

Врач также дала ряд советов для оптимизации рациона в последний месяц лета. Она рекомендует придерживаться сбалансированного питания, увеличивать потребление рыбы, яиц и пробиотиков, а также соблюдать водный баланс и спать не менее восьми часов в сутки. С наступлением осени, когда дни становятся короче, стоит начать ложиться спать на час раньше.

