Врач рассказала, полезно или вредно пить чай с сахаром

Врач рассказала, вредно ли пить чай с сахаром
Полезно или вредно пить чай с сахаром?
Екатерина Титова — гастроэнтеролог, нутрициолог и сотрудник Пироговского Университета — рассказала о пользе и вреде добавления сахара в чай.

По словам специалиста, взрослому человеку рекомендуется употреблять не более 25 г сахара в день — это примерно 5-6 ч. л. Это ограничение касается не только добавленного сахара, но и того, что содержится в продуктах естественным образом.

Екатерина Титова отметила, что небольшое количество сахара в чае может улучшить вкус напитка, способствуя увеличению потребления жидкости, что важно для гидратации организма. Кроме того, сахар даёт быстрый прилив энергии, что может быть полезно в первой половине дня.

Что касается времени употребления чая, врач рекомендует пить его утром или днём, так как содержащийся в нём кофеин может нарушить сон. Зелёный чай содержит меньше кофеина, чем чёрный, поэтому его допустимо пить и во второй половине дня.

