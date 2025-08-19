3 млн рублей забрали победители и призёры «Битвы Беговых Клубов»

16 августа 2025 года на территории спортивного комплекса «Лужники» состоялся грандиозный праздник лёгкой атлетики — вторая «Битва Беговых Клубов», организованная любительским беговым клубом «Пыльные Гантели». Более 2000 участников и зрителей собрались, чтобы увидеть ярких представителей российского бегового движения и насладиться уникальным зрелищем.

Организаторы подготовили масштабную программу, включавшую соревнования по трём основным дисциплинам: 3000 м, шведская эстафета (1600/1200/800/400) и эстафета 4×100.

На старт вышли сильнейшие атлеты, среди которых МСМК, многократная чемпионка России по бегу на дистанциях 5000 и 1500 м Светлана Аплачкина, многократный чемпион России по лёгкой атлетике на 3000 м с препятствиями Максим Якушев, победитель и призёр чемпионатов России по лёгкой атлетике на 3000 м с препятствиями, чемпион России по кроссу Эдуард Батыршин, белорусский легкоатлет, МСМК, рекордсмен Беларуси по бегу на дистанции 1500 м Илья Карнаухов, а также Роман Минеев, Павел Адышкин, Евгений Волков, Лилия Мендаева, Нигина Тухтаева и другие. Суммарно мероприятие объединило более 80 клубов.

Победители общего командного зачёта.

Trunnergang (приз — 500 тысяч рублей); Беговой университет (приз — 400 тысяч рублей); Беговой монастырь (приз — 300 тысяч рублей).

Помимо соревновательной части, зрители смогли оценить яркие выступления чирлидеров, принять участие в лотерее, отдохнуть в зоне восстановления, принять участие в финальном общем забеге прямо на дорожке и потанцевать под зажигательные треки от диджеев.

