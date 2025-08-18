Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

В полёт по зову сердца: самодельные летательные аппараты поднимутся в небо на «Летфесте 2025»

Самодельные летательные аппараты поднимутся в небо на «Летфесте 2025»
Самодельные летательные аппараты
Аудио-версия:
Комментарии

23 августа 2025 года в Парке Музеон на Крымской набережной пройдёт фестиваль — «Летфест 2025». Команды энтузиастов во главе со звёздами спорта, блогерами и артистами устроят грандиозное шоу, где испытают на прочность самодельные летательные аппараты. Также гостей и участников фестиваля ждёт множество активностей и выступлений артистов. Мероприятие организовано департаментом спорта города Москвы.

«Летфест» — это весёлый спортивный праздник, главная цель которого — доказать, что креатив, смекалка и командный дух способны поднять в воздух даже самые неожиданные конструкции. 20 команд по пять человек испытают на прочность аппараты необычной формы с рампы высотой в шесть метров. Участниками команд станут известные личности, звёзды спорта и по четыре счастливчика, которых выберет звезда.

«Летфест» превращает городской парк в пространство, где фантазия важнее физики, а праздник — важнее результата.

Победителей будут определять в трёх номинациях: креативность, расстояние полёта и шоу-талант, где оценивается зрелищность перформанса.

Гостей фестиваля ожидает насыщенная программа:

  • зрелищные запуски самодельных летательных аппаратов в семи полётных блоках;
  • живые выступления артистов;
  • шоу акробатов и гимнастов;
  • церемония награждения победителей.

Для участников подготовлены безопасные летательные конструкции, душевые кабины и гидрокостюмы. Зрителей ждут оригинальные образы, атмосферный праздник и возможность стать частью одного из самых ярких событий лета.

Фестиваль открыт для всех желающих. Вход свободный. Начало – в 13:15.

Читайте также:
На форуме «Территория будущего. Москва 2023» пройдут сотни увлекательных мастер-классов

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android