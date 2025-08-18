Самодельные летательные аппараты поднимутся в небо на «Летфесте 2025»

23 августа 2025 года в Парке Музеон на Крымской набережной пройдёт фестиваль — «Летфест 2025». Команды энтузиастов во главе со звёздами спорта, блогерами и артистами устроят грандиозное шоу, где испытают на прочность самодельные летательные аппараты. Также гостей и участников фестиваля ждёт множество активностей и выступлений артистов. Мероприятие организовано департаментом спорта города Москвы.

«Летфест» — это весёлый спортивный праздник, главная цель которого — доказать, что креатив, смекалка и командный дух способны поднять в воздух даже самые неожиданные конструкции. 20 команд по пять человек испытают на прочность аппараты необычной формы с рампы высотой в шесть метров. Участниками команд станут известные личности, звёзды спорта и по четыре счастливчика, которых выберет звезда.

«Летфест» превращает городской парк в пространство, где фантазия важнее физики, а праздник — важнее результата.

Победителей будут определять в трёх номинациях: креативность, расстояние полёта и шоу-талант, где оценивается зрелищность перформанса.

Гостей фестиваля ожидает насыщенная программа:

зрелищные запуски самодельных летательных аппаратов в семи полётных блоках;

живые выступления артистов;

шоу акробатов и гимнастов;

церемония награждения победителей.

Для участников подготовлены безопасные летательные конструкции, душевые кабины и гидрокостюмы. Зрителей ждут оригинальные образы, атмосферный праздник и возможность стать частью одного из самых ярких событий лета.

Фестиваль открыт для всех желающих. Вход свободный. Начало – в 13:15.

