Эксперты рассказали, как отличить настоящий мёд от подделки

Как отличить настоящий мёд от подделки?
Сезон сбора мёда в разгаре, и многие запасаются этим полезным лакомством на зиму. Однако на рынке часто встречаются подделки. Как выбрать качественный продукт, рассказали эксперты.

По словам нутрициолога-диетолога Елены Желяниной, при покупке мёда следует обращать внимание на следующие параметры.

  1. Состав и упаковка. На этикетке должен быть указан производитель, страна происхождения и дата упаковки. Настоящий мёд делается из цветочного нектара, а не из сиропа. Упаковка должна быть герметичной — стеклянной или пластиковой.
  2. Текстура и аромат. Натуральный мёд имеет неоднородную консистенцию (жидкую или густую) и яркий цветочный аромат. Слишком однородная текстура или химический запах — признаки фальсификата.
  3. Вкус и вязкость. Качественный мёд раскрывается постепенно, оставляя долгое послевкусие. Если продукт просто приторно-сладкий или все банки у продавца на вкус одинаковые — вероятно, в нём есть добавки.
  4. Растворимость. Натуральный мёд растворяется в воде медленно, оставляя на дне осадок. Если при размешивании появляется пена — это подделка.
Надежда Курейчик, глава КФХ и потомственный пчеловод, предупреждает, что незрелый мёд содержит много воды и быстро портится. Недобросовестные продавцы добавляют в него крахмал — проверить это можно каплей йода (если посинеет — есть примеси).

Подробнее можно прочитать в материале.

