Продолжая историю: 24 августа в Москве в седьмой раз состоится полумарафон «Лужники»

24 августа полумарафон «Лужники» вновь ждёт всех любителей бега. Забег пройдёт в седьмой раз. Участников ждёт 21,1 км по центру столицы, эстафета для всех желающих, детские забеги — и, конечно, яркие эмоции.

Впервые полумарафон «Лужники» прошёл в столице в 2017 году и стал преемником Музыкального полумарафона, проходившего Москве с 2014 в заключительные недели августа.

В это воскресенье атлеты смогут пробежать дистанцию 21,1 км индивидуально или в составе команды и стать частью общей беговой истории. Всего на старт полумарафона планируют выйти более 7 тыс. человек.

В этом году участников забега ждёт изменённый маршрут. Старт и финиш будут расположены на Лужнецкой набережной, а дистанция всё так же пройдёт по самым живописным набережным Москвы, однако в районе 7-11 км участники покинут ключевые набережные и пробегут по центральным улицам города с видом на высотку на Котельнической набережной.

На финише все бегуны, которые уложились в отведённый лимит времени, получат памятные медали. Пять самых быстрых мужчин и женщин на дистанции 21,1 км и три лучшие команды по итогам эстафеты также получат денежные призы. Общий призовой фонд в этом году составит 690 тыс. рублей. Кроме того, в рамках забега пройдёт награждение по возрастным категориям с первого по третье место среди мужчин и женщин в каждой возрастной категории.

В рамках полумарафона «Лужники» при поддержке фонда на дистанции забега будет организована беговая экскурсия с пейсмейкером-гидом, который будет бежать вместе с участниками и рассказывать интересные факты о маршруте и достопримечательностях через специальное приложение.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.