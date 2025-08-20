Скидки
Дерматолог рассказала, почему нельзя спать на чужой подушке
Почему нельзя спать на чужой подушке?
Сон на чужом или плохо выстиранном постельном белье может быть небезопасен для здоровья. О скрытых рисках в беседе с Life.ru рассказала врач-дерматолог клиники «Медицина» Елизавета Шухман.

Специалист объяснила, что в тканях могут сохраняться микробы, частицы кожи, косметики и постельные клещи. Хотя для большинства людей они не представляют серьёзной угрозы, у чувствительных людей эти факторы могут спровоцировать аллергические реакции.

Эксперт отметила, что в гостиницах и поездах обычно соблюдают строгие стандарты гигиены, используя высокотемпературную стирку и дезинфицирующие средства. Тем не менее перед использованием белья важно визуально проверить его чистоту и убедиться в отсутствии пятен и посторонних запахов.

Для тех, кто часто путешествует, дерматолог дала несколько рекомендаций. По возможности нужно брать с собой собственную наволочку или простыню, которую можно постелить поверх чужой. Также можно использовать специальные дорожные спальные мешки или защитные чехлы.

Елизавета Шухман напомнила правила ухода за домашним постельным бельём. Его следует стирать каждые 1–2 недели при температуре не ниже 60 °C с качественными моющими средствами. Сушить бельё лучше на солнце или в сушильной машине при высоких температурах, чтобы избежать появления плесени. Хранить чистые и грязные комплекты следует раздельно.

