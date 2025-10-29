Скидки
date 2025-10-29

Гастроэнтеролог объяснил, как долго белок остаётся в вашем организме

Аудио-версия:
Сколько времени нужно нашему организму, чтобы переработать съеденный белок? Как отмечает гастроэнтеролог Цинь Рао, в среднем этот процесс занимает от семи до восьми часов, однако на его скорость влияет целый ряд ключевых факторов.

Белок — важнейший нутриент, необходимый для строительства и восстановления клеток, физического роста и развития мышц. Его путь от тарелки до усвоения — это многоэтапный процесс. Сначала в желудке кислоты расщепляют белковую пищу, на что уходит 1-2 часа. Дальнейшее переваривание происходит в тонком кишечнике, где белок распадается на аминокислоты и всасывается в кровь. Этот этап длится ещё 3-6 часов.

Как подчёркивает эксперт, далеко не у всех этот процесс занимает одинаковое время. На него влияют тип белка (животные белки усваиваются дольше, чем растительные), скорость метаболизма и уровень активности, возраст, стресс и здоровье ЖКТ.

Организм не накапливает лишние аминокислоты про запас. Избыток белка преобразуется в жиры (глюкозу или кетоны) и используется как альтернативный источник энергии.

