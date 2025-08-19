Звёзды спорта, музыки и медиа станут капитанами команд на «Летфесте 2025» в Москве

23 августа 2025 года в Парке Музеон на Крымской набережной в Москве пройдёт «Летфест 2025» — уникальный фестиваль самодельных летательных аппаратов, в котором примут участие популярные артисты, олимпийские чемпионы, блогеры и спортсмены. Среди них: двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв, серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка мира Евгения Медведева, нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин. Мероприятие организовано Департаментом спорта города Москвы.

В рамках фестиваля 20 команд поднимут в воздух свои самодельные аппараты. Для зрителей предусмотрена насыщенная развлекательная программа, а вход на мероприятие будет свободным.

Капитанами команд на «Летфесте» станут выдающиеся представители российского спорта и шоу-бизнеса. В числе участников: двукратный обладатель Кубка Стэнли Михаил Сергачёв, серебряный призёр Олимпийских игр и чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Анна Щербакова, олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира Алексей Ягудин, нападающий сборной России по футболу Константин Тюкавин, чемпион мира по джиу-джитсу и боец смешанных единоборств Джефф Монсон, певец Олег Майами, певец Антон Токарев, а также представители футбольных клубов «Локомотив» и «Динамо» и другие.

Капитаны соберут команды из своих подписчиков. Им предстоит испытать самодельные летательные аппараты, созданные в сотрудничестве с профессиональным конструкторским бюро. Запуски будут проходить с шестиметровой рампы. Аппараты, среди которых — ступа, ретро-машина, махолёт, крылатый велосипед и хоккейная шайба, будут оцениваться в номинациях «креативность», «шоу-талант» и «расстояние полёта».

В состав жюри войдет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вместе с другими представители спорта, музыки и медиа. Также на сцене фестиваля выступят звёзды российской эстрады, завершив день большими вечерними выступлениями.

Партнёрами фестиваля выступают Европа Плюс, Чемпионат, которые также представят команды на запусках самодельных аппаратов. Более подробная информация, а также программа фестиваля — на сайте мероприятия.

