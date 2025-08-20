Синоптик Ильин уточнил прогноз на 1 сентября в Москве

Столичных школьников и их родителей в День знаний ждёт комфортная и сухая погода. Как сообщил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru, 1 сентября пройдёт без осадков, а столбики термометров днём покажут около +20 градусов.

По словам эксперта, утро будет достаточно прохладным. К началу торжественных линеек, к 9 часам, воздух в Москве прогреется до +14…+16 градусов.

1 сентября в столице ожидается переменная облачность. Примерно до полудня будет малооблачно, затем небо будет затягиваться облаками, но обойдётся, скорее всего, без осадков.

Днём температура достигнет своих максимальных значений, приблизившись к отметке в +20 градусов.

