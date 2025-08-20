Скидки
Эксперты Роспотребнадзора рассказали, кому нельзя есть опята

Осенний сезон сбора грибов в разгаре, и многие грибники стремятся в леса за одним из самых популярных трофеев — опятами. Но, несмотря на их вкус и пользу, эти грибы могут быть опасны для здоровья определённых категорий людей. Об этом предупреждают эксперты Роспотребнадзора в разговоре с URA.RU.

Опята являются источником белка, калия, магния и других веществ, укрепляющих иммунитет. Однако их главный недостаток — тяжёлая усвояемость.

Специалисты отмечают, что от употребления опят следует отказаться людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени или почек, особенно в стадии обострения. Даже у здорового человека большая порция может вызвать расстройство пищеварения.

Кроме того, опята противопоказаны при подагре. Важно ограничивать их употребление детьми: грибы не рекомендуются до 10 лет, а до 13 лет допустимы лишь очень небольшие порции.

Даже здоровым взрослым есть опята стоит не чаще одного-двух раз в неделю и только после тщательной термической обработки, чтобы избежать возможного вреда для здоровья.

