Дайвер задержал дыхание под водой на 29 минут и установил новый мировой рекорд

Дайвер задержал дыхание под водой на 29 минут и установил новый мировой рекорд
Дайвер задержал дыхание под водой на 29 минут
Хорватский фридайвер Витомир Маричич установил новый мировой рекорд, задержав дыхание под водой на невероятные 29 минут и 3 секунды. Его достижение было официально зафиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса 14 июня в бассейне отеля «Бристоль».

Этот результат побил предыдущее достижение другого хорвата, Будимира Шобата, почти на пять минут. Для сравнения, время Маричича вдвое превышает максимальную задержку дыхания у дельфина-афалины и ставит его в один ряд с обыкновенным тюленем.

Секрет такой сверхчеловеческой способности кроется в специальной подготовке и использовании чистого кислорода. За 10 минут до погружения Маричич дышал чистым O2 через баллон. Этот процесс, называемый денитрогенизацией, позволяет вымыть из крови азот и перенасытить её кислородом в пять раз выше нормы. Кислород растворяется не только в красных кровяных тельцах, но и в плазме, что значительно увеличивает «запас» воздуха.

Однако даже с такой подготовкой задержка дыхания на полчаса требует невероятного контроля над телом. Как и морские млекопитающие, фридайверы учатся сильно замедлять метаболизм и потребление кислорода.

Несмотря на восторг от рекорда, Маричич предупредил, что подобные попытки крайне опасны и смертельны без многолетней профессиональной подготовки. Вдыхание чистого кислорода под давлением может привести к кислородному отравлению (судороги, головокружение), а длительная задержка дыхания чревата потерей сознания и отравлением углекислым газом из-за его накопления в крови.

Погружение с чистым O2 может быть опасным и даже смертельным.
