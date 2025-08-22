Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог назвала пять самых вредных продуктов на завтрак

Гастроэнтеролог назвала пять самых вредных продуктов на завтрак
Пять самых вредных продуктов на завтрак
Аудио-версия:
Комментарии

Утренняя чашка кофе на голодный желудок может стать причиной проблем с пищеварением. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова в беседе с Life.ru рассказала, какие продукты нельзя есть натощак.

По словам специалиста, завтрак играет ключевую роль в запуске метаболизма и помогает предотвратить риск образования камней в желчном пузыре. Однако далеко не все продукты для этого подходят.

Возглавляет список опасностей для слизистой желудка крепкий кофе. Напиток стимулирует выработку соляной кислоты, что может привести к изжоге и спровоцировать развитие гастрита. Медик рекомендует употреблять кофе только после еды.

В «чёрный список» также вошли сладкая выпечка и хлеб. Валерия Ломова объяснила, что быстрые углеводы вызывают резкий скачок инсулина и способствуют набору лишнего веса.

Также под запретом цитрусовые и соки, поскольку кислота раздражает стенки пустого желудка. Не рекомендуется употреблять на завтрак кисломолочные продукты — высокая утренняя кислотность желудочного сока снижает их пользу.

Попала в запретный список и горячая вода. Врач отметила, что для питья натощак более полезна вода комнатной температуры.

Врач советует начинать день с полезных альтернатив: яиц, омлета, каш, авокадо, орехов, а также зелёного чая или отвара шиповника.

Читайте также:
Продукты с низким гликемическим индексом: что это и помогают ли они похудеть?
Продукты с низким гликемическим индексом: что это и помогают ли они похудеть?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android