Гастроэнтеролог назвала пять самых вредных продуктов на завтрак

Утренняя чашка кофе на голодный желудок может стать причиной проблем с пищеварением. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова в беседе с Life.ru рассказала, какие продукты нельзя есть натощак.

По словам специалиста, завтрак играет ключевую роль в запуске метаболизма и помогает предотвратить риск образования камней в желчном пузыре. Однако далеко не все продукты для этого подходят.

Возглавляет список опасностей для слизистой желудка крепкий кофе. Напиток стимулирует выработку соляной кислоты, что может привести к изжоге и спровоцировать развитие гастрита. Медик рекомендует употреблять кофе только после еды.

В «чёрный список» также вошли сладкая выпечка и хлеб. Валерия Ломова объяснила, что быстрые углеводы вызывают резкий скачок инсулина и способствуют набору лишнего веса.

Также под запретом цитрусовые и соки, поскольку кислота раздражает стенки пустого желудка. Не рекомендуется употреблять на завтрак кисломолочные продукты — высокая утренняя кислотность желудочного сока снижает их пользу.

Попала в запретный список и горячая вода. Врач отметила, что для питья натощак более полезна вода комнатной температуры.

Врач советует начинать день с полезных альтернатив: яиц, омлета, каш, авокадо, орехов, а также зелёного чая или отвара шиповника.

