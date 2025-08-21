В России определили самый «ленивый» город страны

Аналитики выяснили, как россияне относятся к лени и кто чаще всего ей поддаётся. Эксперты опросили почти 5,5 тысячи человек из разных городов страны, пишет Life.ru.

Большинство россиян (41%) воспринимают лень не как порок, а как важный сигнал организма о перегрузке и необходимости отдыха. Треть респондентов (32%) считают её вредной привычкой, а 18% уверены, что именно лень является двигателем прогресса, заставляющим находить более простые и эффективные решения.

Практически каждый день ленятся 39% опрошенных, а ещё 36% — несколько раз в неделю. Главной причиной для бездействия становится отсутствие срочных дел (44%), а каждый пятый (22%) признаётся, что прокрастинация настигает его во время домашних хлопот.

Ижевск возглавил рейтинг самых ленивых городов России — каждый день с ленью сталкиваются 51% жителей. В Москве этот показатель составил 44%. Наиболее дисциплинированными оказались жители Оренбурга и Омска.

