Lifestyle Новости

Grand Skate Tour 2025: первые победители и старт главных соревнований по скейтбордингу

Grand Skate Tour 2025: первые победители и старт главных соревнований по скейтбордингу
На международном фестивале уличной культуры и спорта Grand Skate Tour 2025 завершилась первая неделя насыщенной программы. Представители более 60 стран определили сильнейших в дисциплинах самокатного спорта и агрессивных роликов, а скейтбордисты вышли на решающий этап борьбы в основном скейт-парке.

Седьмой день стал отправной точкой для ключевых соревнований по скейтбордингу. После зрелищных ночных катаний на метро «Воробьёвы горы» и неформальной Pizza Party для спортсменов, где царила атмосфера живого общения под музыку, участники перешли к серьёзной борьбе. Особое внимание привлекло показательное выступление ведущих российских и зарубежных райдеров в скейт-парке «Авангард», продемонстрировавших высочайший уровень мастерства.

Масштаб события подчёркивает и его международная повестка. Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин поделился стратегическими планами: «Наш амбициозный план — чтобы мероприятие проходило не только в России, но и за рубежом. Переговоры ведутся с ЮАР, Венгрией, Сербией, ОАЭ и не только. Хотелось бы, чтобы GST проходил на каждом континенте».

Сегодня на главной площадке стартовали отборочные туры в мужском и женском разрядах — важный этап на пути к выходу в финал. Одновременно прошли полуфиналы среди женщин в формате Game of SKATE — игры один на один, где спортсменки повторяют трюки соперниц или получают буквы за ошибки.

Впереди у участников и гостей фестиваля самые зрелищные события: финалы в дисциплине Game of SKATE, а также финальные заезды в основном скейт-парке и супер-лонг рейл.

