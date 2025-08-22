Диетолог предупредила о рисках недельного голодания

Что происходит с телом при голодании? Врач-диетолог Марьяна Джутова объяснила, какие процессы запускаются в организме при полном отказе от пищи на семь дней и к каким последствиям для здоровья это может привести.

По словам специалиста, в первые два дня организм истощает запасы гликогена, что вызывает слабость, раздражительность и сильный голод. На третий-четвёртый день, когда начинается расщепление жиров и выработка кетоновых тел, чувство голода может уменьшается, но его заменяют тошнота, сухость во рту и характерный запах изо рта.

К пятому-седьмому дню организм, пытаясь сохранить мышечную массу, запускает процессы аутофагии («самоочищения» клеток). Однако диетолог подчёркивает, что не стоит переоценивать этот эффект: печень и почки эффективно очищают организм и без экстремальных мер, а долгосрочная польза аутофагии для человека до конца не изучена.

Марьяна Джутова выделила серьёзные риски недельного голодания. Среди них потеря мышечной массы, нарушение электролитного баланса, ведущее к аритмии и слабости, замедление метаболизма, что в будущем провоцирует набор веса, а также обострение хронических заболеваний и ослабление иммунитета.

Эксперт опровергла главные мифы о голодании: оно не очищает от токсинов (это делают печень и почки), не гарантирует долгосрочного похудения (велик риск эффекта «йо-йо») и подходит далеко не всем. Голодание категорически противопоказано детям, беременным, людям с недостаточным весом, диабетом и другими заболеваниями.

